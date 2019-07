Charles Michel wordt nieuwe Europese president: “Grote verantwoordelijkheid”

De 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders waren al sinds zondag aan het onderhandelen over de invulling van de Europese topjobs. Zij moesten een nieuwe Commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, Europees president en Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken aanduiden, maar de verschillende fracties hadden moeite om daar een overeenkomst over te vinden.

De gesprekken leken muurvast te zitten, tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europees president Donald Tusk dinsdag een nieuw scenario op tafel legden. Een scenario waar uiteindelijk alle partijen zich in konden vinden.

Michel Europees president

Charles Michel zal als voorzitter van de Europese Raad en Europees president in de voetsporen treden van Herman Van Rompuy en Donald Tusk. Het mandaat van de Pool verstrijkt op 1 december. De voorzitter van de Europese Raad bereidt de Europese toppen voor, moet compromissen onder de staatshoofden en regeringsleiders smeden en de Europese Unie vertegenwoordigen op het internationale toneel.

De Europese Raadsvoorzitter krijgt een mandaat van 2,5 jaar, dat eenmaal verlengd kan worden. In tegenstelling tot de andere Europese topfuncties die dinsdag beslecht zijn, is voor de Franstalige liberaal de kous af. De staatshoofden en regeringsleiders kiezen hun voorzitter zelf en de benoeming van Michel hoeft dan ook niet bekrachtigd te worden door het Europees Parlement.

“Waarden verdedigen”

“Voorzitter van de Europese Raad worden is een grote verantwoordelijkheid en een taak die ik met engagement zal vervullen”, reageert hij op Twitter. “Een verenigd Europa met respect voor nationale diversiteit is mijn doel. Solidariteit, vrijheid en wederzijds respect zijn de kern van de Europese Unie, ik zal die waarden verdedigen.”

Als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie dragen de staatshoofden en regeringsleiders de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen voor. De baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie moet in Straatsburg verkozen worden met een absolute meerderheid van 376 stemmen in het Europees Parlement.

De Spaanse socialist Josep Borrell is door de regeringsleiders voorgedragen als nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid. De hoge vertegenwoordiger, op dit moment Federica Mogherini, maakt deel uit van de Europese Commissie en moet als lid van het college ook de goedkeuring krijgen in Straatsburg.

De regeringsleiders namen meteen ook een beslissing over de opvolging van Mario Draghi aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Daarvoor kozen ze de Franse directrice van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde.

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.



A united #Europe with respect for national diversity is my objective.



Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6