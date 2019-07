Aan de zijkant van de Sint-Martinuskerk aan de Kerkdijk in Overpelt is maandagavond wat sluikafval gevonden. Er werd decoratie, lege jerrycans, fotokaders en een medicijnenkistje aan de kledingcontainer gedumpt. In het medicijnenkistje staken enkele injectienaalden. De politie is de sluikstorter op het spoor. De rommel is intussen opgeruimd.