Man met metaaldetector redt verdrinkend kind (7) in Plas Kelchterhoef

Aan De Plas in Kelchterhoef heeft een man met een metaaldetector het leven gered van een zevenjarige. Het kind ging kopje-onder toen de metaalzoeker hem boven water kon trekken. Dat gebeurde in de zwemzone. De MUG-arts kwam ter plaatse en oordeelde dat het kind gezond en wel was en niet naar het ziekenhuis moest.

