Overlast door bezoekers van Halve Maan

De politie Demerdal heeft de afgelopen dagen meerdere meldingen gekregen in verband met overlast veroorzaakt door bezoekers van recreatiedomein Halve Maan. Zo was er onder meer een interventie voor een vechtpartij in de douches van het recreatiedomein en voor een viertal andere vechtpartijen, onder meer op de Halve Maanplaats. De politie moest ook een veertigtal fout geparkeerde voertuigen laten takelen en kreeg ook een melding van een wachter van de Halve Maan die op weg naar huis belaagd werd door jongeren. De politie kon ook een bus met baldadige jongeren die op weg was naar Diest intercepteren.