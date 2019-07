Café en flats ontruimd na instorting

Eliksem -

In de Stationsstraat is maandagavond een deel van een oude verfwinkel door een voorlopig ongekende reden ingestort. Bij de instorting zijn geen gewonden gevallen. Een café gelegen naast het getroffen pand en twee appartementen boven het café werden uit veiligheidsoverwegingen meteen ontruimd. De stad heeft voor de opvang van de betrokken flatbewoners gezorgd. Een stabiliteitsexpert kwam op verzoek van de stad voor onderzoek ter plaatse. Op basis van zijn bevindingen zal beslist worden of het deels ingestorte pand al dan niet onmiddellijk volledig moet afgebroken worden. De stad heeft eerder al een sloopvergunning voor het gebouw afgeleverd. Het pand moet op termijn plaats maken voor nieuwe appartementen.