Antwerpse KI stelt beoordeling verzet van Lei Beaumont uit naar 18 juli

Tongeren - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling zal zich pas op 18 juli buigen over het verzet dat Lei Beaumont (71) heeft aangetekend tegen zijn veroordeling bij verstek door het Tongerse hof van assisen. De zaak werd dinsdag op vraag van de burgerlijke partij uitgesteld.

Lei Beaumont werd op 6 mei bij verstek veroordeeld tot de levenslange opsluiting voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in Vucht (Maasmechelen). Drie weken later werd hij door het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie gearresteerd in het Spaanse Calpe. Beaumont tekende verzet aan en het is nu aan de KI om te oordelen of dat verzet ontvankelijk en gegrond is. Als dat zo is, dan wordt zijn assisenproces overgedaan.

Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 dood teruggevonden in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat in Vucht. Ze had vijf schotwonden van een .22 longrifle in haar hoofd en bovenlichaam. Voor de twee dochters stond het meteen vast dat hun vader achter de moord zat. De man heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.