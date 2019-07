Geen captatieverbod in Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx heeft een captatieverbod ingesteld in negen stroomgebieden waar het waterpeil erg kritisch laag is. In de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen is dat nog niet aan de orde.

In Vlaams-Brabant is een dergelijke maatregel nog niet nodig, laat gouverneur Lodewijk De Witte weten. “Het standpunt van de Vlaamse droogtecommissie luidt momenteel dat een algemeen verbod niet nodig is tenzij lokaal anders beslist wordt. De commissie handhaaft code geel wat wil zeggen dat de situatie opgevolgd wordt, maar dat nog geen maatregelen nodig zijn.

Uit contacten met de waterloopbeheerders in Vlaams-Brabant blijkt dat ze momenteel geen vragende partij zijn voor een captatieverbod, voegt De Witte nog toe. “Ik verwacht niet dat dit op korte termijn zal veranderen.”

Ook in Limburg is een captatieverbod nog niet van toepassing. Donderdag staat er wel droogteoverleg gepland, zo valt nog te horen bij de provincie.

In Oost-Vlaanderen komt er voorlopig ook geen captatieverbod, aldus de gouverneur.

Antwerpen heeft sinds kort de mogelijkheid om een gedifferentieerd captatieverbod in te stellen in geval van droogte, in plaats van voor àlle onbevaarbare waterlopen in de provincie.