Arsenal plukt jonge Braziliaan Gabriel Martinelli weg bij Ituano

Arsenal heeft dinsdag de komst van de Braziliaan Gabriel Martinelli bekendgemaakt. De achttienjarige aanvaller komt over van het Braziliaanse Ituano en tekende in het Emirates Stadium een contract van “lange duur”, kondigden de Gunners aan op hun website. Met zijn transfer zou zo’n zes miljoen euro gemoeid zijn. Martinelli is de eerste transfer van Arsenal deze zomer.

Martinelli maakte in november 2017 zijn debuut voor Ituano. Voordien was hij als jeugdspeler al op proef geweest bij Manchester United en FC Barcelona. Bij het team uit Sao Paulo kwam hij het voorbije anderhalf jaar tot tien goals in 34 duels.

Zijn talent was ook Braziliaans bondscoach Tite niet ontgaan. Martinelli maakte deel uit van de Braziliaanse groep die zich voorbereidde op de Copa América in eigen land, die momenteel aan de gang is. Hij haalde de definitieve selectie van de Seleçao niet.

Naast Martinelli keerden Takuma Asano en Reiss Nelson begin deze week terug van hun huurperiodes bij respectievelijk Hannover 96 en Hoffenheim. Doelman David Ospina keerde niet terug na zijn huurperiode bij Napoli, de Italiaanse club nam hem definitief over voor 3,5 miljoen euro.