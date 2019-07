Drie keer anders naar het strand of aan het zwembad

De zomervakantie is begonnen en het strand of het zwembad lonkt. Drie keer inspiratie om in stijl te liggen niksen in de ligstoel.

Glamour

Met een klassiek zwart badpak en een zonnebril met cateye ben je de meest glamoureuze aan het water. Nu nog een hip modeblad in je handen waarvan je elegant de pagina’s kunt omslaan, en het komt helemaal goed.

Bril - Vogue - 139 euro / Badpak - Lascana - 59,95 euro / Kaftan - Seafolly - 49 euro / Hoed - & Other Stories - 59 euro / Strandtas - Veritas - 29,99 euro / Sandalen met sleehak - H&M - 29,99 euro

Sportief

Ben je een type dat aan het strand of zwembad vooral ook graag een frisse duik neemt? Dan is een comfortabel badpak of bikini de beste keuze. En in een rugzak krijg je meer dan in een strandtas. Naast een lunch, handdoek en boek ook een snorkelset, bijvoorbeeld.

Badpak - Banana Moon - 74 euro / Slippers - G-Star - 24,95 euro / Hoedje - New Era - 31,95 euro / Zonnebril - Ray-Ban - 159,95 euro / Rugzak - Vans - 37,95 euro / Horloge - Swatch - 59,59 eruo

Bohemien

Je hoeft niet op Ibiza te zijn om de Ibiza-vibe voor jezelf te creëren op een strand. Met een romantische bikini, sierllijke accessoires en een kleurrijke sjaal die in elk briesje wappert, waan je je zo op het Spaanse eiland.