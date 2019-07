WIMBLEDON. Titelverdedigster Kerber begint met zege in Duits onderonsje

LEES OOK. De Belgen op Wimbledon: Elise Mertens maakt indruk, ook Alison van Uytvanck wint en treft nu de nummer één van de wereld

In een Duits onderonsje trok Angelique Kerber (WTA 5) op Centre Court met 6-4 en 6-3 aan het langste eind tegen Tatjana Maria (WTA 65). Kerber treft in de tweede ronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 95), die de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 66) met 6-3 en 6-2 versloeg.

The perfect start to her title defence…



Last year’s champion @AngeliqueKerber beats Tatjana Maria in straight sets to secure her spot in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/ekmbCH1eCf