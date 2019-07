Restaurantketen Pizza Hut opent in september zijn derde Limburgse vestiging. Die komt aan de Grote Baan in Houthalen. “We pakken uit met een nieuw concept”, verklapt Christine De Groof van moederbedrijf Top Brands.

Er wordt vandaag al volop gewerkt in het pand in het centrum van Houthalen, waar tot enkele jaren geleden nog de bekende brasserie Brouwershuis gevestigd was. In september opent Pizza Hut er de deuren ...