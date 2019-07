Mode Dior creëert duister wonderland in Parijs

Maandag heeft het Franse modehuis Dior de haute couture-lijn voor komende herfst voorgesteld in Parijs. Daarin droegen de modellen overwegend zwarte creaties zoals een lederen, geperforeerde jurk, en volumineuze gewaden in zware stoffen. Ook sluiers en dramatische leggings kwamen aan bod. Dior bood als tegengewicht voor het vele zwart grappige creaties zoals een outfit in de vorm van een kastje. De modellen flaneerden op een catwalk, versierd met veel bloemen, waardoor ze in een duistere sprookjeswereld leken te wandelen. Zoals gewoonlijk woonden veel celebs het defilé bij van op de eerste rij.