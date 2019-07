Kersvers Vlaams minister-president Homans noemt Belgische vlag “vod”

Brussel - Liesbeth Homans (N-VA) heeft vanmorgen bij koning Filip de eed afgelegd als nieuwe minister-president van de Vlaamse regering, ter vervanging van Geert Bourgeois. Even later werd op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regeringsleider werkt, gezorgd voor een nieuw naambordje en een nieuwe groepsfoto van de regering. Toen Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) opperde dat ze naar de zon moesten kijken, liet Homans zich ontvallen: “Ja, maar we willen die Belgische vod niet op de achtergrond”. Homans is een Vlaams-nationalistische politica, maar het is hoe dan ook een opvallende uitspraak voor een minister-president. “Dat was een grapje”, nuanceert de N-VA-ster. “Dat mag toch wel? Dit is een feestelijk moment. De collega’s waren ook heel blij voor mij.”