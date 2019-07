Antwerp Giants plukken Vincent Kesteloot weg bij Oostende

De Antwerp Giants hebben zich versterkt met Vincent Kesteloot. De in Antwerpen geboren power forward, die overkomt van landskampioen Oostende, zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen. Dat heeft de vicekampioen en bekerwinnaar dinsdag aangekondigd.

De 24-jarige Belgian Lion, die opgeleid werd bij Soba Antwerpen, ruilde in 2016 Aalstar voor Oostende. Met de kustploeg pakte hij de voorbije drie seizoenen telkens de landstitel. Kesteloot had afgelopen seizoen een groot aandeel in de achtste opeenvolgende landskroon van Oostende. Zo blonk hij in de finale van de play-offs (3-1 voor Oostende) uit in het vierde quarter van de derde wedstrijd, waardoor Oostende een achterstand alsnog omzette in een zege.

“Met Vincent hebben we er een talentvolle Belgische key player bij”, stellen de Giants op Facebook. “We kijken er naar uit om hem de volgende seizoenen in het Antwerps shirt te zien spelen!”