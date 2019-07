Adrien Bongiovanni speelt ook volgend seizoen voor Cercle Brugge

Cercle Brugge huurt ook komend seizoen Adrien Bongiovanni (19) van moederclub AS Monaco. Dat heeft de Vereniging dinsdag bekendgemaakt.

De Belgische jeugdinternational speelde vorig seizoen 23 wedstrijden voor Cercle Brugge. Daarin trof de aanvaller twee keer raak. Bongiovanni is al sinds de zomer van 2015 verbonden aan AS Monaco. In juni 2016 ondertekende hij zijn eerste profcontract bij de Monegasken.

“Na zijn debuut afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League zijn we blij om ook op de diensten van Bongiovanni te kunnen rekenen voor het nieuwe seizoen”, verklaart sportief directeur François Vitali. “Hij is een type speler dat supporters graag zien. Het nieuwe seizoen zal Bongiovanni moeten in staat stellen om al zijn potentieel te bevestigen in het shirt van Cercle.”

Maandag maakte Cercle bekend dat ook doelman Loïc Badiashile en rechtsachter Giulian Biancone een seizoen aan groen-zwart worden uitgeleend door AS Monaco.