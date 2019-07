De Belgen op Wimbledon: Elise Mertens maakt gehakt van tegenstandster, ook Alison van Uytvanck stoot door

Twee Belgen kwamen dinsdag in actie op Wimbledon. Elise Mertens (WTA 21) heeft zich dinsdag eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Ook Alison Van Uytvanck (WTA 85) won haar eerste wedstrijd op het heilige gras en stoot door.

Elise Mertens, Belgiës nummer 1 en het 21e reekshoofd, haalde het in twee korte sets van de Française Fiona Ferro (WTA 100): 6-2 en 6-0 na 48 minuten.In de tweede ronde neemt de 23-jarige Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Andrea Petkovic (WTA 69) en de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111). Vorig jaar strandde Mertens in de derde ronde op de All England Club, haar beste resultaat tot nog toe op het prestigieuze grastoernooi.

Van Uytvanck verslaat ex-nummer twee van de wereld

De 25-jarige Alison Van Uytvanck schakelde op haar beurt de negen jaar oudere Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 104) uit in drie sets: 6-4, 4-6, 6-2 na 1 uur en 45 minuten. Kuznetsova is een tweevoudig grandslamkampioene (US Open 2004 en Roland Garros 2009) en ex-nummer twee van de wereld.

Van Uytvanck heeft veel punten te verdedigen op Wimbledon. Vorig jaar schopte ze het tot in de vierde ronde op het derde grandslamtoernooi van het seizoen, haar beste resultaat op de All England Club.

In de tweede ronde wacht Van Uytvanck mogelijk een duel met nummer één van de wereld Ashleigh Barty. Dan moet het Australische topreekshoofd later op de dag wel nog de Chinese Zheng Saisai (WTA 43) kloppen.

Foto: BELGA

België scoort goed

Maandag plaatsten Yanina Wickmayer (WTA 148) en Kirsten Flipkens (WTA 103) zich ook voor de tweede ronde. Daarin ontmoeten ze respectievelijk de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) en de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29). Ysaline Bonaventure (WTA 114) sneuvelde in de openingsronde.

Mertens dubbelt ook nog op Wimbledon. Samen met Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland vormt ze het zesde reekshoofd. Mertens en Sabalenka, die op Roland Garros pas in de halve finales strandden, ontmoeten in de eerste ronde de Russin Natela Dzalamidze en de Zweedse Cornelia Lister.