Rafael Benitez is nieuwe coach van Yannick Carrasco

Rafael Benitez (59) is de nieuwe coach van Dalian Yifang. Dat heeft de Chinese club van Rode Duivel Yannick Carrasco dinsdag bekendgemaakt. Benitez is de opvolger van Choi Kang-hee, die maandag omwille van “persoonlijke redenen” ontslag nam.

Benitez verliet Newcastle United zondag, nadat de Spanjaard ervoor koos om zijn contract bij The Magpies niet te verlengen. Hij was sinds 2016 aan de slag bij Newcastle.

Het is nog niet duidelijk wat de komst van Benitez betekent voor de situatie van Yannick Carrasco bij de Chinese club. De 25-jarige winger speelt er sinds februari 2018 maar liet al meerdere keren weten op een terugkeer naar Europa te azen. Na de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland miste Carrasco de wedstrijd tegen Hebei Fortune, volgens de Rode Duivel door een vertraagde vlucht. Daarop besliste Dalian Yifang hem te schorsen en werd hij op de korrel genomen door een ploegmaat en coach Choi Kang-hee. Zaterdag mocht Carrasco echter opnieuw opdraven. Met een omgezette strafschop had hij een belangrijk aandeel in de 1-3 zege tegen Beijing Renhe.

Benitez werkte in de Premier League eerder voor Liverpool (2004-2010) en Chelsea (2012-2013) en was onder meer ook nog coach van Dries Mertens en Marik Hamsik bij Napoli (2013-2015). Bij Dalian Yifang wordt hij herenigd met Hamsik. Benitez was in 2015 ook nog een half seizoen als T1 aan de slag bij Real Madrid.

Benitez nam in een brief afscheid van zijn vorige club Newcastle: