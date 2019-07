Baseballwereld in rouw: amper 27-jarige Tyler Skaggs dood teruggevonden in hotelkamer

Drama in de wereld van het baseball. Het levenloze lichaam van de amper 27-jarige Tyler Skaggs, de pitcher (werper) van de Los Angeles Angels, werd maandag teruggevonden in een hotelkamer in South Lake, Texas.

Het team uit de Amerikaanse Major League Baseball (MLB) was daar om een wedstrijd te spelen tegen de Texas Rangers. Die partij werd uitgesteld en verzet naar een latere datum. Afgelopen zaterdag speelden de Angels met Skaggs nog een wedstrijd tegen de Oakland A’s.

Er wordt niet uitgegaan van een verdacht overlijden, aldus de lokale politie. Ook is er geen vermoeden van zelfmoord, al is het onderzoek naar de dood van de 27-jarige werper nog wel lopende.

Southlake Police Department Press Release 7/1/19 pic.twitter.com/vgZTUBIc40 — Southlake DPS (@SouthlakeDPS) 1 juli 2019

Via Twitter lieten de Angels weten dat Tyler Skaggs “voor altijd deel uit zal maken van de familie”. Ook de Texas Rangers, alle andere clubs, veel collega’s en de MLB betuigden hun medeleven aan de familie van ‘Swaggy’. Die speelde met het rugnummer 45 en debuteerde in de MLB in 2012 voor de Arizona Razorbacks. Eind 2018 trouwde hij nog met zijn vriendin.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV — Los Angeles Angels (@Angels) 1 juli 2019

A moment of silence as we remember Tyler Skaggs who passed away earlier today ♥️ pic.twitter.com/Q4pE9auLCU — San Diego Padres (@Padres) 2 juli 2019

Words cannot express the deep sadness we feel right now. Our thoughts and prayers are with Carli and their families. Remembering him as a great teammate, friend, and person who will forever remain in our hearts... we love you, 45. pic.twitter.com/zCO8Ne01Gy — Mike Trout (@MikeTrout) 2 juli 2019

So sad to hear the news about the passing of Tyler Skaggs. I could only imagine what his wife,family,friends and teammates are all going through right now. My deepest sympathies go out to all of them. We may all compete against each other,but we are all brothers. Rest in Paradise pic.twitter.com/obofWVKRMU — andrew mccutchen (@TheCUTCH22) 2 juli 2019

Rest in peace, Tyler. You will be missed dearly. pic.twitter.com/4DDTMZssNo — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 1 juli 2019

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE