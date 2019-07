Stad Maaseik voert de strijd op tegen de processierups. “Maaseik is op dit moment het kerngebied: enorm veel mensen zijn ziek”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Ik roep de hogere overheid op om volgend jaar helikopters of vliegtuigjes in te zetten om gif te spuiten.”

De stad Maaseik zet extra middelen in voor de bestrijding van de processierups. “Er is zéér veel hinder in onze gemeente”, zegt Tollenaere. “Er is een enorme opstoot en we krijgen veel klachten binnen ...