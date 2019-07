Kind en Gezin: “Eén op acht kinderen maakt geen gebruik van opvang”

Dertien procent van de kinderen die nog niet naar school gaan, maakt geen gebruik van opvang, noch van formele, noch van informele opvang. Dat blijkt uit een bevraging die Kind en Gezin in het Vlaams Gewest liet uitvoeren bij 6.594 gezinnen met kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar.

Informele opvang is opvang door grootouders, familie, vrienden of opvang die plaatsvindt in het thuismilieu van het kind via huispersoneel. Een op de vijf (23,4 procent) van de niet-schoolgaande kinderen maakt geen gebruik van formele opvang.

De belangrijkste redenen voor het niet-gebruiken van de opvang waren bewust geen (formele en/of informele) opvang gebruiken met het oog op het welzijn van het kind, werkloosheid en/of ziekte en een onderbreking van het werk om voor het kind te kunnen zorgen.

Van de 87 procent die wel opgevangen werd, combineert 58,2 procent formele en informele opvang, 18,4 procent gebruikt enkel formele opvang en 10,4 procent maakt enkel gebruik van informele opvang. Bijna negen op de tien kinderen (88,8 procent) blijkt in de opvang van voorkeur zitten. Van de gezinnen die hun voorkeursopvang niet hebben, wil iets meer dan de helft een beroep doen op groepsopvang met inkomenstarief (IKT). Op de tweede plaats komt gezinsopvang met IKT.

Eind 2018 waren er 93.363 vergunde plaatsen voor baby’s en peuters, op 75 procent daarvan kunnen ouders volgens hun inkomen betalen.