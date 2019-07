Stan Van Samang wint opvallende weddenschap van Damiano uit ‘Blind getrouwd’

Zanger Stan Van Samang is 10 kilogram kwijt. Dat deed hij met behulp van coach Damiano uit ‘Blind getrouwd’. Op een foto is te zien hoe hij de zanger op frieten trakteerde als beloning voor zijn straffe prestatie.

“Fair deal”, schrijft Damiano op Instagram. “Ik had een weddenschap met Stan van Samang en Stijn. Als ze in honderd dagen elk 10 kilogram vet zouden kwijtspelen door alle adviezen op te volgen die ze van mij moesten volgen, zou ik vanavond na de meting trakteren op frieten en moest ik er zelf ook eten.”

Zo gezegd, zo gedaan, al was het voor Damiano al even geleden dat hij nog eens een frituur bezocht. “Ik kan me eerlijk gezegd niet meer herinneren wanneer dat de laatste keer was. Af en toe eens zondigen kan, maar met mate! Trots op jullie volharding!”