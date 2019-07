Motorrijder schept hert op aan 70 km per uur

Een motorrijder uit Pennsylvania zal zich dit ritje nog lang herinneren. Tijdens wat op het eerste gezicht een rustig ritje lijkt, komt plots een hert over straat gerend. De man probeert nog te remmen, maar een botsing is onvermijdelijk en door de klap vliegt het hert meters door de lucht. De motorrijder zelf tuimelt ook van zijn moto. Vreemd genoeg volgt van de motorrijder daarna een soort vreugdekreet, maar het is al snel duidelijk waarom. Zowel hij als het hert komen er zonder schrammen van af.