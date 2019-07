Ozan is algemeen dicteekampioen bij de tweedejaars

Beringen - De leerlingen van 2B van de Middenschool Sint-Jan werden door hun leerkrachten Nederlands op het eind van het schooljaar getest op hun kennis met een groot dictee. Hierin komt alles aan bod wat ze doorheen het schooljaar geleerd hebben. Vele leerlingen scoorden meer dan 80 %.

In 2B1 werd Jana Pauwels klaskampioen met 91 %; in 2B2 was dat Betül Eren met 89 %; in 2B3 Erdem Yildiz met 82,5 % en 2B4 Lucas Di Cavalcanti met 80,5 %. Tot algemeen dicteekampioen werd Ozan Calisir uitgeroepen met maar liefst 97 %. De kampioen kreeg een gepersonaliseerde map en twee tickets voor de bioscoop 'The Roxy Theatre'. Zij mochten allen samen op de foto met de adjunct-directeur Veerle Van Doninck.