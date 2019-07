Test Aankoop: “NMBS duwt reiziger met sluiting van loketten naar digitale verkoop”

TreinTramBus, Navetteurs.be en Test Aankoop betreuren een nieuwe vermindering van de openingsuren van de loketten in 78 stations over het hele land. Ze vrezen naar eigen zeggen dat dit -opnieuw- een stap is in de richting van een volledig sluiting, zo staat te lezen in een persbericht.

Het gaat meer bepaald om 35 stations in Wallonië en 43 in Vlaanderen.