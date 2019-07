Geen Mark Cavendish in de Tour de France, ook Julien Vermote niet geselecteerd bij Team Dimension Data

Team Dimension Data heeft haar selectie voor de Tour de France bekendgemaakt: daarin is er geen plaats voor sprinter Mark Cavendish of de Belg Julien Vermote. Het record van Eddy Merckx waar Cavendish al jaren van droomt lijkt nu verder weg dan ooit.

Marc Cavendish sukkelt al twee jaar met het Epstein-Barr-virus, een herpesvirus dat het afweersysteem aantast en nooit helemaal uit het lichaam verdwijnt eens het is doorgebroken. De veelwinnaar van weleer kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen: zijn laatste zege dateert zelfs al van 8 februari 2018 in de Dubai Tour. Een derde plaats in de Ronde van Turkije (half april) leek even beterschap te beloven, maar dat leek voorbarig. In de Ronde van Slovenië volgde een laatste test maar die liep slecht af want ook daar slaagde hij er niet in om zelfs maar in beeld te komen.

Het is de eerste keer sinds 2006 dat Cavendish niet aan de start van de Tour de France zal verschijnen. De sprinter won maar liefst 30 etappes in de Tour, dat zijn er slechts vier minder dan recordhouder Eddy Merckx. In oktober van vorig jaar omschreef hij bij zijn contractverlenging dat record nog als zijn “enige overblijvende doel in het wielrennen”.

Zijn laatste ritzege in de Tour dateert echter al van 16 juli 2016, toen hij de veertiende etappe van Montelimar naar Villars-les-Dombes won. Vorig jaar haalde Cavendish de tijdslimiet niet in de bergrit naar La Rosière, waar hij één uur en vijf minuten na winnaar Geraint Thomas over de streep bolde. Na elf etappes zat zijn Tour er dus al op, maar daarvoor kwam hij in de sprintetappes ook al niet verder dan een tiende plek.

Het Zuid-Afrikaanse team selecteerde met de Noor Edvald Boasson Hagen en de Brit Steve Cummings twee renners die al mochten vieren in de Ronde van Frankrijk. Boasson Hagen heeft drie ritzeges achter zijn naam, Cummings twee. Ook de Deen Michael Valgren zal op ritwinst mikken. De Tsjech Roman Kreuziger eindigde al vier keer in de top tien in de Tour, ook dit jaar zal hij zijn naam zo hoog mogelijk willen zien in het eindklassement. De Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo viert zijn Tourdebuut op zijn 30e. Verder behoren de Deen Lars Bak, de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en de Amerikaan Ben King tot de selectie.

Voor de laatste plek in de selectie ging het tussen Cavendish, Bak en Louis Meintjes. Dat uiteindelijk voor hardrijder Bak werd gekozen, kan gezien worden als een soort van afrekening met Cavendish.

Selectie Team Dimension Data: Edvald Boasson Hagen, Stephen Cummings, Reinardt Janse van Rensburg, Michael Valgren, Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo, Ben King en Lars Bak