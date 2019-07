U11 jongens van Hasselt Stix laten van zich horen

Hasselt - De U11 jongens van hockeyclub Hasselt Stix namen deel aan een gerenommeerd hockeytornooi te Lier en behaalden uitstekende resultaten.

In het voorbije veldhockeyseizoen werden de U11 jongens tweede in hun afdeling VHL1 van de Vlaamse Hockey Liga. Op basis van hun uitstekende resultaten werden zij uitgenodigd op het prestigieuze Royal Herakles Hockey Club Invitational Top Tournament te Lier.

Op dit toptornooi voor teams U9 – U12 waar de betere Vlaamse en Franstalige ploegen worden uitgenodigd hebben onze jongens onder leiding van coach Klaas Tjoonk, meer dan hun streng getrokken. In een ijzersterke poule moesten ze na bikkelharde matchen hun meerdere zien in de teams van Mechelse, Watducs (Waterloo) en Lara (Waver). Hun inzet werd echter beloond in de matchen tegen Gantoise en Herakles. Zo eindigden zij op een vierde plaats, een hele prestatie van onze Limburgers.

Maar het toppunt moest nog komen. In een razend spannende finale wonnen ze de shoot out competitie met 3 – 2 tegen de Watducs en mocht keeper Mathias Bleiman de trofee voor beste doelman van het tornooi in ontvangst nemen. Een pluim op de hoed van onze Hasseltse keeperschool.