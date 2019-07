Liesbeth Homans (N-VA) legt eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen

Liesbeth Homans (N-VA) heeft dinsdag op het koninklijk paleis de eed afgelegd als de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen. De 46-jarige Homans neemt in de ontslagnemende Vlaamse regering de fakkel over van Geert Bourgeois, die verhuist naar het Europees Parlement. Ze wordt de nieuwe minister van Wonen, Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de Vlaamse regering.