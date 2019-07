Peuters en kleuters gaan op zoek naar de Beer

Tongeren - Op donderdag 27 juni gingen 31 kinderen van de peuterklas en de eerste kleuterklas van de basisschool Merlijn op berenjacht op Beukenberg in Tongeren.

Ze beschikten over een berenjachtkaart die ze moesten volgen door het natuurgebied. De opdracht was de beer vinden, de kinderen moesten door het hoge gras sluipen, tussen de bomen wandelen en nog veel meer. Tot ze uiteindelijk in het donkere gedeelte van Beukenberg kwamen, dit was de grot waar de beer zich bevond.

Eén week voordien is de beer zich gaan voorstellen op school aan de kinderen ter voorbereiding van de berenjacht.

Na hun zoektocht mochten ze hun boterhammetjes eten en kregen ze wat lekkers van de beer. Een lieve opa figureerde als De Beer