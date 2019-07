De MoMeNT Pop-Up bar Téte-à-Tijd feestelijk geopend

Tongeren - Het ‘cultuurfestival MoMeNT’ is aan zijn derde editie toe en naar jaarlijkse traditie is er ook een Pop-Up bar. Net zoals bij MoMeNT ’17 en MoMeNT ’18, werd er een leegstaand pand ingericht als tijdelijke meeting point. De feestelijke opening van de Pop-Up Bar Téte-à-Tijd vond plaats op zondag 30 juni en is gelegen aan de piepelpoel in Tongeren.

De MoMeNT Pop-Up Bar wordt uitgebaat door Anneliese Billen en Dirk Duchateau. De Tongerse kunstenaar Mathias Van de Winkel heeft voor het derde jaar op rij de Pop-Up bar in het oog laten springen door een ingenieuze terrasconstructie.

Schepen van Cultuur An Christiaens: “In de Pop-Up bar kan iedereen terecht voor een drankje of een klein hapje, maar vooral is het een plek die mensen samenbrengt voor, na of tijdens evenementen in kader van ons cultuurfestival MoMeNT. Cultuur verbindt en daar is deze Pop-Up bar een ideale locatie voor.”

Iedereen kan er terecht voor een glaasje wijn , een fris MoMeNT- biertje of voor lekkere en bovenal originele hapjes.

Téte-à-Tijd is tussen 30 juni en 31 augustus dagelijks geopend, behalve op maandag en dinsdag.