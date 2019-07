Verkeer op Brusselse ring muurvast na ongeval met motorrijder: “Meer dan twee uur aanschuiven”

Het verkeer op de buitenring rond Brussel zit muurvast na een ongeval met enkele auto’s en een motor ter hoogte van Jette. Intussen staat er al 15 kilometer file en lopen de wachttijden op tot ver boven het uur. De motorrijder raakte lichtgewond, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval in Jette moesten twee rijstroken dicht. Intussen is nog slechts één rijstrook afgesloten en zijn de twee andere open. De motor moet nog getakeld worden. Vanaf Zaventem is er al sprake van twee uur file op de buitenring. Het verkeer op de A12 vanuit Boom moet ook 30 minuten aanschuiven en het verkeer op de E40 vanuit Gent moet rekening houden met 45 minuten vertraging.

“De omgeving van Jette is de meest verzadigde op buitenring, zelfs met drie rijstroken is het daar al volzet”, stelt woordvoerder van het Verkeerscentrum Peter Bruyninckx. “De hinder zal niet meteen verdwijnen, want het blijft druk op de wegen, ondanks de schoolvakantie. Er zijn nog veel vrijetijdsverplaatsingen met dit goede weer.”