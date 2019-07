Facebook laat deel hoofdkantoor ontruimen voor verdacht pakket met mogelijk saringas

Een gebouw dat Facebook gebruikt voor de afhandeling van zijn briefverkeer, op enkele honderden meters van het hoofdkantoor in Menlo Park (Californië), is geëvacueerd na de vondst van een verdacht pakket. Er wordt gevreesd dat het pakket het dodelijke gifgas sarin kan bevatten, melden Amerikaanse media op basis van de plaatselijke brandweer.

Detectieapparatuur had bij routine-onderzoek gewezen op de mogelijke aanwezigheid van het zenuwgif. Experts van de brandweer gaan nu na of dat klopt. “We hebben vier gebouwen laten evacueren en voeren samen met de plaatselijke autoriteiten een uitgebreid onderzoek uit”, aldus Facebook-woordvoerder Anthony Harrison aan de Los Angeles Times. Maandagavond (plaatselijke tijd) was nog een gebouw afgesloten vanwege dat onderzoek.

Niemand werd bij Facebook gewond of blootgesteld aan sarin, aldus brandweerchef Harold Schapelhouman aan de Times. Een zogenaamde openluchttest op sarin zou negatief geweest zijn. Het is nog onduidelijk of het pakket inderdaad sarin bevatte. “Soms maken machines fouten”, aldus Schapelhouman.

Eerder werd bericht dat twee Facebook-medewerkers wel contact gehad zouden hebben met de substantie, maar zij vertoonden geen symptomen zoals een gezichtsstoornis, krampen of ademnood. Met het reuk- en kleurloze gas werden in het verleden al vaker aanslagen gepleegd, zoals in 1995 in de metro van Tokio. Ook in de Syrische burgeroorlog zou sarin zijn ingezet.