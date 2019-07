Brussels Airport: geen CO2-uitstoot meer tegen 2050 en véél minder afval

Zaventem - De luchthavensector heeft zich op het Congres van ACI Europe in Cyprus verenigd achter ambitieuze klimaat- en andere duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wil Brussels Airport tegen 2050 geen CO2 meer uitstoten en werd een afvalcharter ondertekend.

Samen met 193 andere luchthaven ondertekende Brussels Airport de resolutie van luchthavenvereniging ACI Europe om geen CO2 meer uit te stoten tegen 2050.

“De luchthavens zetten zo een baanbrekende stap in het klimaatplan van de eigen industrie in lijn met het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.

“We engageren ons al sinds 2011 om de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2018 zijn we ook CO2-neutraal volgens het Airport Carbon Accreditation Program van ACI Europe. Het is de hoogste tijd om de volgende stap te zetten.

Doelstellingen

”De duurzaamheidsstrategie van Brussels Airport en ACI Europe is gebaseerd op de 17 Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Binnen die strategie werden vijf werkvelden geïdentificeerd. Zo zal gewerkt worden rond grondgeluid en lokale luchtkwaliteit door bijvoorbeeld 30 elektrische bussen in te zetten op de tarmac. Inzake mobiliteitsverbetering wordt de zelfrijdende bus getest en zal de ringtrambus vanaf september langs de luchthaven rijden. Er wordt ook geïnvesteerd in duurzame infrastructuur zoals energiezuinige logistieke gebouwen en een energiezuinige brandweerkazerne. Met Aviato, het tewerkstellingsorgaan op Brussels Airport, en gerichte opleidingstrajecten voor werklozen zet Brussels Airport dan weer in op inclusie.

Tot slot zal de luchthaven trachten om het afvalvolume te verminderen middels een Afvalcharter.

Verdubbeling

Tegen 2023 willen alle partners minstens 50% van al het afval op de luchthaven recycleren. Dat is een verdubbeling, vandaag zamelt de luchthaven elke dag nog ongeveer 15 vrachtwagens afval in, dat soms niet te recycleren is.

Fost Plus begeleidt elk bedrijf om een eigen actieplan op te stellen om het afval beter te beheren en om ook buitenlandse bezoekes te sensibiliseren, zodat ook zij tijdens hun verblijf op de juiste manier sorteren. Dat zegt Patrick Laevers, Managing Director bij Fost Plus.

Om passagiers te helpen bij het sorteren, worden bij de veiligheidscontrole gootstenen geplaatst. “Op dit moment komen bij de veiligheidscontrole vaak flessen in de sorteerbakken terecht die niet helemaal leeg zijn”, zegt Feist.

Gerecycleerd

“Dankzij die gootstenen kunnen passagiers hun flessen vanaf de herfstperiode leeggieten alvorens ze in de blauwe bak te gooien. Dankzij dit initiatief kunnen deze flessen worden gerecycleerd. Daarnaast zullen we de passagiers alternatieven aanbieden voor de plastic fles. Zo worden herbruikbare waterflessen te koop aangeboden aan de waterflessenstand en zullen we bijkomende waterfonteintjes plaatsen om die gratis te vullen.”