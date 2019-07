Vlamingen betalen jaarlijks 986 euro per jaar aan Walen en Brusselaars

Gemiddeld vloeit er jaarlijks per Vlaamse belastingbetaler 968 euro naar de andere regio’s van het land. Vlaams-Brabant draagt netto het meeste bij, gevolgd door Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Dat blijkt uit een studie van de IESEG School of Management.

De bijdrage van de huishoudens van een land wordt gemeten aan de hand van hun primaire inkomens. Dat wil zeggen de totale beloning voor arbeid en kapitaal voor er belastingen en sociale lasten vanaf gingen. Door belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid te heffen, herverdeelt de staat de primaire inkomens tussen de huishoudens, via sociale uitkeringen, vergoedingen voor de gezondheidszorg enzovoort.

Uit de studie blijkt dat jaarlijks 6,290 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel gaat, die respectievelijk 5,221 miljard euro en 1,068 miljard euro krijgen. Het gaat gemiddeld om ongeveer 986 euro per Vlaming per jaar. Gemiddeld krijgt een Waal jaarlijks 1.447 euro en een Brusselaar 898 euro.

Regio

De bijdragen variëren per regio. Zo draagt Waals-Brabant na Vlaams-Brabant het meeste bij. Daarna volgen Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De andere provincies en Brussel genieten dan weer van de Belgische solidariteit. Zo kreeg een West-Vlaming 309 euro en een Limburger 844.

De provincies die het meeste voordeel halen uit de Belgische solidariteit zijn Henegouwen met 2.943 euro per persoon per jaar gevolgd door Luik met 1.831 euro. De inwoners van Vlaams-Brabant moeten met 3.492 euro per persoon per jaar het meeste afgeven ten voordele van andere provincies, gevolgd door Waals-Brabant (2.668 euro).

Eric Dor, directeur economie van de IESEG School of Management, analyseerde de situatie ook per arrondissement. Daaruit blijkt dat Leuven netto het meeste bijdraagt (3.651 euro per persoon per jaar), gevolgd door Halle-Vilvoorde (3.364 euro) en Waals-Brabant. De stad die het meeste geniet van de Belgische solidariteit is Charleroi, met een winst van 4.345 euro per persoon per jaar.