PSV ziet topschutter Luuk de Jong naar Spanje vertrekken: “Mooi totaalplaatje”

Luuk de Jong heeft zijn transfer naar Sevilla afgerond. De 28-jarige Nederlandse aanvaller verlaat PSV en tekende in Spanje een contract tot de zomer van 2023. Dat bevestigen zijn oude en nieuwe club.

De Jong, samen met Dusan Tadic (Ajax) topschutter van de laatste editie van de eredivisie, kreeg vrijdag al van PSV toestemming om zijn overgang af te ronden. De spits kon zijn contract bij PSV verlengen, maar gaf de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij voetbalde eerder zonder al te veel succes bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United.

“Maar omdat ik het zo fijn heb gehad in Eindhoven, moest er wel sprake zijn van een mooi totaalplaatje”, vertelt hij op de website van PSV. “Sevilla voldoet aan alle wensen, wat dat betreft. Een prachtige club in een topcompetitie. Ik wil de supporters van PSV bedanken voor de steun in de voorbije jaren. Ik heb altijd de waardering gevoeld. PSV zal voor altijd een deel van mij blijven.”

PSV en Sevilla doen geen mededelingen over een transfersom. Die kan naar verluidt door bonussen oplopen tot 15 miljoen euro.