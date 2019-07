Philippe Clement (45) op stage met Club Brugge: niks nieuws onder de zon, dat deed hij misschien al dertig keer. Maar omdat het voor het eerst als T1 is, lieten we hem in Garderen eindelijk eens uitgebreid vooruitblikken op het nieuwe seizoen. En nog even terúgblikken op het feestgedruis in Genk. De kampioenenmaker – straks ook van blauw-zwart? – lacht. “Goed, hè, dat optreden! Nu ben ik van dat brave imago af.”