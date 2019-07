Kalender vol vraagtekens

Nog langer uitstellen, was uit den boze. En dus stelde de Pro League met enkele weken vertraging de voetbalkalenders voor het komende seizoen in 1A en 1B voor. Kalenders met heel veel voorbehoud en vraagtekens. Aan de basis van die onzekerheid ligt het matchfixingschandaal, dat momenteel behandeld wordt door het BAS. In afwachting van een uitspraak door die instantie, baseerde de Pro League zich bij de samenstelling van de kalenders puur op de sportieve resultaten van vorig seizoen. KV Mechelen en Waasland-Beveren staan bijgevolg tussen de grote jongens in 1A, Beerschot en Lokeren moeten voorlopig vrede nemen met een stek in 1B. Maar dat kan in de komende dagen dus nog allemaal wijzigen. Wij legden ons oor te luister bij Dimitri de Condé (KRC Genk) en Marc Brys (STVV) en legden hen een aantal krachtlijnen van hun kalender voor.