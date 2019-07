Dinsdag vertraging op Brussels Airport door stiptheidsacties

Het overleg tussen de bonden en de directie van Swissport is afgesprongen. Er is een verzoening aangevraagd, maar er zullen dinsdag tussen 8 en 9 uur ’s ochtends stiptheidsacties plaatsvinden. Dat meldt een woordvoerder van BBTK/ABVV. “Het is niet de bedoeling om de vakantie-uittocht in de soep te doen draaien, maar we kunnen niet anders.”

Het overleg tussen de vakbonden en de directie van Swissport is afgesprongen. Ze zaten rond tafel om de werkomstandigheden van alle Swissport-personeel te verlichten. “Iedereen zit op zijn tandvlees”, zegt Olivier Van Camp, woordvoerder van BBTK/ABVV. “Niet enkel de bagageafhandelaars, maar alle personeel van Swissport, van de kuisploegen tot de mensen die vliegtuigen moeten taxiën. Alle afdelingen zijn onderbemand.”

Het vakbondsfront heeft die wroegingen aan de directie overgemaakt, maar die heeft die niet ter harte genomen, zegt de woordvoerder. “Ze leggen schuld bij iedereen, buiten zichzelf. Een groot probleem is dat alle sollicitanten acht weken moeten wachten op antwoord. Staatsveiligheid moet een background check uitvoeren en het duurt acht weken eer sollicitanten een badge kunnen krijgen én weten of ze de job hebben. Veiligheid is belangrijk, maar acht weken lijkt me nu toch wel wat lang. Weinigen kunnen of willen zo lang wachten en haken dus af.”

Om die reden heeft vakbondsfront de gesprekken verlaten. “De gesprekken hebben tot niets geleid, dus hebben we stiptheidsacties aangekondigd. We zullen alles volgens het boekje doen, dus dat zal enige vertragingen met zich brengen.”

Volgens het vakbondsfront gaan die acties tot vertragingen leiden en dat te midden de vakantie-uittocht. “Het is niet de bedoeling om de vakantie-uittocht in de soep te doen draaien, maar we kunnen niet anders.”