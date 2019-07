Belgian Cats moeten bladzijde omdraaien op EK basketbal, bondscoach waarschuwt voor onderschatting

De Belgian Cats maakten maandag de verplaatsing van Zrenjanin, waar ze de groepswedstrijden speelden, naar Belgrado. Daar bekampen ze dinsdagavond Slovenië om een plaats in de kwartfinales van het EK. “Ik wil ze het even goed zien doen als tegen Servië”, verklaarde bondscoach Philip Mestdagh na de eerste training in de Servische hoofdstad.

De Belgen leden zondag een nipte 70-66 nederlaag tegen Servië en grepen zo net naast een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. “Voor zo’n prestatie hadden we vooraf met beide handen getekend, maar als je dan zo dicht bij winst komt, is de teleurstelling natuurlijk groot. Mijn speelsters willen altijd winnen. Anderzijds kunnen ze na een nederlaag de pagina ook snel omdraaien. Ik heb hen wel gewaarschuwd dat ze de Slovenen niet mogen onderschatten. Het is niet omdat je tegen Servië een goede wedstrijd speelt, dat je Slovenië wel even opzij zet.”

“Slovenië speelt met veel energie en switcht makkelijk tussen verschillende systemen. We hebben genoeg ervaring om daar gepast op te reageren. Ze hebben drie of vier sleutelspeelsters, maar hun jongeren maken minder indruk. Of Eva Lisec speelt of niet, kan een groot verschil maken. Ze is nog onzeker maar tegen Italië zag ik haar al mee opwarmen, tegen ons zal ze dus wel spelen.”