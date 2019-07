15-jarige sterft na overdosis xtc: “Ze hadden meteen de ziekenwagen moeten bellen”

Een jongen van 15 is gisteren overleden aan de gevolgen van een overdosis xtc. Begin vorige week, toen de tiener met enkele kameraden rondhing in het natuurpark Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver, nam hij de pillen in. De leverancier is intussen in een instelling geplaatst. Het parket is ook een onderzoek begonnen naar schuldig verzuim, omdat het lang geduurd zou hebben voor een ziekenwagen werd gebeld.