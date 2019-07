Man sluit zich op in snikhete auto om gevaren duidelijk te maken: “Dit is dodelijk”

West-Vlaming sluit zich tien minuten op in snikhete auto om gevaren duidelijk te maken: “Voor kinderen is dit dodelijk” Video: Facebook - Z project zjeronimo

Jeroen Vervaecke, op Facebook beter bekend onder de naam ‘Z project zjeronimo’, heeft zich onlangs gewaagd aan een opmerkelijke uitdaging. De vlogger uit Torhout besloot om zichzelf op te sluiten in zijn wagen, zonder airco en met gesloten ruiten. De gevolgen waren al snel duidelijk: in amper een tiental minuten gaf zijn thermometer maar liefst 48 graden Celsius aan. “Laat dus zeker geen kinderen en dieren in de auto achter”, klonk zijn boodschap.

Bij het instappen van de wagen gaf zijn thermometer nog een aangename 25 graden aan. Maar daar kwam snel verandering in. In amper een paar minuten liep de temperatuur op tot 36 graden. “Het is zweten, het is afzien”, aldus Vervaecke, die naarmate de minuten vorderden het steeds lastiger kreeg om te ademen. “Een halfuur kan je dit niet volhouden.”

Pas na ruim elf minuten kroop hij uit de wagen, volledig uitgeput door de hitte die intussen was opgelopen tot zelfs ruim 48 graden. “Ik voel me niet goed, ik heb precies mijn klop gekregen”, zei hij. Zijn conclusie was bijgevolg glashelder. “Laat kinderen en dieren niet achter, zelfs niet met een raam open. Dat helpt toch niet in dit weer.” Zijn video werd op Facebook inmiddels al duizenden keren bekeken.