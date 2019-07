Adrien Rabiot tekent bij Juventus

Juventus Turijn heeft zich met de Franse international Adrien Rabiot versterkt. Dat meldde de Italiaanse kampioen maandag. De 24-jarige middenvelder komt transfervrij over van Paris Saint-Germain. Dinsdag pas geeft Juventus details over het contract van Rabiot. Volgens de Italiaanse pers tekende hij voor vijf jaar.

Adrien Rabiot is een jeugdproduct van PSG, waar hij in 2012 in de A-kern opgenomen werd. Nu lag hij in conflict met de Franse kampioen en weigerde hij bij te tekenen. Zondag liep zijn verbintenis af.