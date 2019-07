Gisteren legden Berge, Malinovskyi, Ito, Uronen en Nastic hun medische en fysieke testen af. Voor Nastic, die terugkeert van Oostende, wordt een oplossing gezocht. Vraag is natuurlijk hoelang Berge en Malinovskyi nog in Genk zullen rondlopen. Dimitri de Condé had met beiden een gesprek. Tekst en uitleg van de technisch directeur.