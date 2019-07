Aanwinst Ricardo Ippel is van geen kleintje vervaard

Ricardo Ippel ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde. De 28-jarige Noord-Brabander was tot vorig seizoen de aanvoerder van MVV Maastricht en is van geen kleintje vervaard. “Ja, in Nederland noemden ze mij de ‘pitbull’”, lacht Ippel, die als profvoetballer ontbolsterde bij het Tilburgse Willem II. “Ik ga voor niemand aan de kant.”