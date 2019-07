Laatste fluitsignaal van Gert Deckers

Fluiten op een lager niveau of scheidsrechters opleiden? Voor die keuze stond de 45-jarige Gert Deckers na een carrière van een kwarteeuw, die hem tot in eerste nationale bracht. “Tossen was niet nodig”, glimlacht de leerkracht LO uit Hasselt. “Ik heb er bewust voor gekozen om jonge scheidsrechters te begeleiden in hun ontwikkeling. Een taak, die in het verlengde ligt van mijn beroep.”