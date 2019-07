Julian Alaphilippe is met voorsprong de populairste Fransman van het moment. Waar hij ook gaat of staat, iedereen wil een selfie met hem. En de nummer één van de wereld geniet. Zolang je maar niet vraagt of hij de Tour kan winnen. Dan kijkt hij je verveeld aan en antwoordt: “Please, laat me eerst andere koersen winnen, die ik nog niet binnen heb.”