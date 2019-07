Deze Limburgers nemen in Spanje deel aan het WK... tafelvoetbal

Dinsdag gaat in het Spaanse Murcia het WK tafelvoetbal van start. Liefst acht Limburgers maken deel uit van de 22-koppige Belgische delegatie. Frederic Collignon, de Messi of de Federer van het tafelvoetbal, ontbreekt. “Maar er zit nog genoeg talent in de ploeg om een goed figuur te slaan”, beweert Alain Windmolders.