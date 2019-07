Thomas Christiansen is de nieuwe trainer van Union Sint-Gillis: “Blij dat we iemand met zo’n cv konden aanwerven”

Thomas Christiansen is de nieuwe trainer van Union Sint-Gillis. Dat deelde de Brusselse club uit 1B maandag mee. Christiansen, die de Deense en de Spaanse nationaliteit heeft, volgt de naar de Franse eersteklasser Amiens vertrokken Luka Elsner op. Hij tekende een contract voor twee jaar, met een optie op een bijkomend seizoen.

Christiansen is de zoon van een Deense vader en een Spaanse moeder. Hij werd in Denemarken geboren, maar startte zijn voetballoopbaan bij Barcelona. Mede door blessures kon de spits daar niet doorbreken. In 1993 schopte hij het als speler van het tweede elftal van Barcelona wel twee keer tot Spaans international. Tien jaar later werd hij als speler van Bochum topscorer in de Duitse Bundesliga. Zijn trainerscarrière begon hij in Cyprus bij AEK Larnaca (2014-2016) en APOEL Nicosia (2016-2017), waarmee hij kampioen werd. Nadien was hij acht maanden aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Leeds United.

“We hebben alle tijd genomen om de juiste beslissing te nemen”, verklaarde Union-voorzitter Alex Muzio. “We wilden een trainer die onze langetermijnvisie deelt. Van de profielen die we onder kregen, sprong Christiansen eruit door zijn ambitie, vastberadenheid en ervaring. Hij deelt onze wil om de club te doen groeien. Ik ben blij dat we iemand met zo’n cv konden aanwerven.”