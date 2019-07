Priesters klappen uit de biecht: “Een priester die nooit verliefd is, is bijna onmenselijk”

“Ik weet niet of ik nu opnieuw dezelfde keuze zou maken om alleen door het leven te gaan.” Neen, mol Pieter Delanoy (34) is niet de eerste pastoor die worstelt met het celibaat. En ook niet de eerste die twijfelt tussen de romantische liefde en de godsvrucht. “Een priester die nooit verliefd is, is wereldvreemd. Bijna onmenselijk”, getuigen andere parochievaders. “Maar mocht het celibaat niet moeilijk zijn, dan was het niets waard.”