LIVE. Volg hier de gemeenteraad in Maasmechelen

Maasmechelen - Vanavond om 20 uur vergadert de gemeenteraad voor het laatst voor het zomerreces. Veel staat er niet op de agenda die slechts eenentwintig punten bevat.

Opmerkelijk is een naamswijziging: de naam Isislaan, weliswaar nog niet in gebruik, wordt gewijzigd aangezien die naam verwarring zou kunnen oproepen. De nieuwe naam wordt Nationaal Parklaan, aansluitend op de straatnaam in Dilsen-Stokkem, richting nieuw wellnesscentrum Elaisa van Luc Kumpen (Fashion Point) dat eind augustus de deuren opent.

Verder wordt het Grup voor het Zorgbos in de omgeving van Koningin Fabiolahome definitief aanvaard. Eerder was Sint-Anna kandidaat om daar een zorgsite te bouwen, maar die plannen zijn opgeborgen. De gemeente zoekt nu naar een privé-investeerder.