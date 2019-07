Lommel -

De politie van Lommel volgt een spoor in de zaak van de dierenmishandeling van een jonge paardje. De achterste poten van het veulen werden zondag in de loop van de voormiddag vastgeplakt door onbekende. De feiten gebeurden in een weide vlakbij de brug over het kanaal Bocholt-Herentals, aan de kant van de Kolonie. In een andere zone loopt een onderzoek naar gelijkaardige feiten. Er wordt bekeken of de zaken met elkaar verband houden.